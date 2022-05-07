Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

До теми Путін на параді 9 травня пошле Заходу попередження про "судний день", – Reuters

"У мене є простий аргумент: якщо Путін вже зовсім з'їхав з глузду, то чому він не кинув ядерну зброю, коли вони (російські військові – 24 канал) стояли під Києвом? Фактично Путін уже пережив власну поразку. Йому довелося забрати війська з Півночі України", – зазначив радник міністра.

Довідка. Росія наприкінці березня відвела окремі підрозділи своїх військових з території Київської та Чернігівської областей.

За словами Адрусіва, тоді Путін усвідомив, що їхні плани провалилися. Водночас окупанти в Україні зазнали значних втрат.

Тобто він вже це пережив і не "кидався" ядерною зброєю. Водночас Путін не може цього зробити ще й з іншої причини, адже кинути ядерну зброю – це кінець усьому,

– зазначив радник глави МВС.

Як розповів Андрусів, такий крок призведе до катастрофічної ситуації не лише в Україні, але й в усьому світі. Водночас світова спільнота не зможе жити поряд з людиною, яка наважилася на застосування ядерної зброї.

"Тобто Путін стає загрозою для усіх. Я переконаний, що так само для Китаю і навіть для тих, хто передає йому "позитивні сигнали". Тому я цього точно не очікую", – додав радник міністра.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

За даними іноземних ЗМІ, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він нібито "нашпигований" технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею країни-агресорки.

Росія відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.

Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

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