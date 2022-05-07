Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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"У меня есть простой аргумент: если Путин уже совсем сошел с ума, то почему он не бросил ядерное оружие, когда они (российские военные – 24 канал) стояли под Киевом? Фактически Путин уже пережил собственное поражение. Ему пришлось забрать войска с Севера Украины", – отметил советник министра.

Справка. Россия в конце марта увела отдельные подразделения своих военных с территории Киевской и Черниговской областей.

По словам Адрусива, Путин осознал, что их планы провалились. В то же время оккупанты в Украине понесли значительные потери.

То есть, он уже это пережил и не "бросался" ядерным оружием. В то же время Путин не может этого сделать еще и по другой причине, ведь бросить ядерное оружие – это конец всему.

– отметил советник главы МВД.

Как рассказал Андрусив, такой шаг приведет к катастрофической ситуации не только в Украине, но и во всем мире. В то же время, мировое сообщество не сможет жить рядом с человеком, который решился на применение ядерного оружия.

"То есть Путин становится угрозой для всех. Я убежден, что так же для Китая и даже для тех, кто передает ему "положительные сигналы". Поэтому я точно не ожидаю", – добавил советник министра.

Ядерный шантаж России: последние новости

По данным иностранных СМИ, Путин на параде 9 мая намекнет Запад на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы "нашпигован" технологиями, но конкретные детали являются государственной тайной страны-агрессора.

Россия отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Они могут нести ядерное оружие.

Несмотря на риторику российских властей, в США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия. Представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.

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