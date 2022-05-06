Издание сообщает, что Путин будет выступать на Красной площади перед парадом военных, среди танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

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Что известно о праздновании Дня победы в России

Над собором Василия Блаженного пролетят сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые с 2010 года. "Изюминкой" мероприятия станет воздушный командный пункт Ил-80, который называют самолетом "судного дня". Он предназначен для того, чтобы перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. В сценарии празднования Дня победы Ил-80 должен стать передвижным командным центром президента России.

В стране-агрессоре также планируют, что в марше по Красной площади примут участие 11 тысяч российских военных. Еще россияне планируют использовать 131 единицу военной техники.

Заметим, что в этом году 9 мая Россия привлекла к параду гораздо меньше техники и людей, чем в прошлом. Во многих крупных городах вообще не будет военной техники, а в некоторых не будет даже военных – вместо них в парадах примут участие пожарные или дети. Очевидно, вся техника, которая пока не приняла участия в войне в Украине, максимально будет пригоняться в Москву.

При этом россияне планируют провести "праздничный парад" в разрушенном ими Мариуполе, где они убили более 20 тысяч гражданских.

Объявит ли Путин Украине войну 9 мая

Накануне 9 мая ходят слухи, что Путин готовит какое-нибудь специальное заявление по Украине, возможно, прямое объявление войны или даже национальную мобилизацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг эти предположения, назвав их "чепухой". Впрочем, все же пока невозможно предположить, что "эпического" задумал агрессор на 9 мая.

9 мая в Украине: что нужно знать

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8 – 9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку известно, что в эти дни повышается риск для украинских городов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал украинцев воздержаться от массовых мероприятий в эти дни, не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и отказаться от поездок на природу, в частности, на шашлыки.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник также обратил на это внимание и попросил украинцев быть осторожными. Кроме того, ряд мэров просят мирных жителей покинуть некоторые города на эти дни.

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