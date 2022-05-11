Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет
О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.
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Как отметил Марченко, к счастью, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет. Вместе с тем глава Одесской ОВА отметил, что в настоящее время существует повышенная угроза ракетных ударов со стороны России.
Марченко отметил, что российские военные пытаются разрушить инфраструктуру, чтобы ее невозможно было использовать. Отпор оккупантам дают подразделения противовоздушной обороны.
Враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование. Но подразделения противовоздушной обороны всегда готовы защитить Одесскую область от вражеских атак.
– сказал Марченко.
Из-за угрозы вероятных ракетных ударов он призвал жителей Одессы и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россия продолжает бить по Одессе и области
- Российские военные с апреля заметно увеличили количество обстрелов Одессы и области. 7 мая россияне выпустили по Одесской области сразу 10 ракет. В течение 8 мая оккупанты атаковали Одесскую область 9 раз.
- Мощно агрессор обстрелял Одессу 9 мая. Российские войска нанесли удар по Одессе 7 ракетами. Они выпустили по Одессе три ракеты "Кинжал", в результате чего было повреждено 5 зданий. Из-за обстрелов пострадали два человека.
- На этом обстрелы Одессы в течение 9 мая не закончились. В результате еще одной вражеской атаки загорелся торговый центр в Одессе.
- Во вторник, 10 мая, российские военные уже в четвертый раз ударили по мосту через Днестровский лиман.
- Впервые вооруженные силы России нанесли удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, 26 апреля. Тогда в результате удара был поврежден железнодорожный путь. Повторный удар по мосту через Днестровский лиман россияне нанесли 2 мая. В тот же день войска агрессора третий раз ударили по мосту в Одесской области.
- В среду, 11 мая, россияне выпустили ракету по Одесской области из самолета. Ее удалось сбить над морем.
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