Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Максим Марченко.
Степень повреждения инфраструктуры определим после обследования после отбоя воздушной тревоги,
– написали представители Укрзализныци.
Российские войска в третий раз обстреляли мост через Днестровский лиман на Одесщине. Среди железнодорожников пострадавших нет.
Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Максим Марченко.
Степень повреждения инфраструктуры определим после обследования после отбоя воздушной тревоги,
– написали представители Укрзализныци.