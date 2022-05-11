Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в соцсети.

Мы никогда не сможем простить бездействие и безразличие мира, - жена бойца "Азовстали"

По его словам, прямо сейчас над "Азовсталью" виднеется черный дым.

"Ад, что взошел на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", – написал Андрющенко.

Над "Азовсталью" снова виднеется огромный столб дыма: видео



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