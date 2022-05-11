Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в соцмережі.

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За його словами, просто зараз над "Азовсталлю" видніється чорний дим. Маріуполь.

"Пекло, що зійшло на землю. От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", – написав Андрющенко.

Над "Азовсталлю" знову видніється величезний стовп диму: відео



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