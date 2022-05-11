Сьогодні питання "Азовсталі" має бути номером 1 в усьому світі.
Важливо по темі Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"
Не тільки рідні цих відважних воїнів, а всі мають докласти зусиль, щоб вирішити питання з їх евакуацією якомога швидше. Має бути вихід. Бездіяльність може призвести до трагічних наслідків.
Блокада триває з 2 березня. Ситуація на "Азовсталі" стала надкритичною. Військові ведуть бої у нелюдських умовах, не мають їжі та води, не мають елементарних засобів для виживання.
Важко говорити і про поранених військових. Немає ні антисептиків, ані знеболювальних, без яких їм доводиться переживати нестерпний біль. Жахаючі кадри бачимо майже кожного дня, вони помирають у страшних муках, бо немає належної медичної допомоги.
Ці сильні чоловіки та жінки заслуговують бути врятованими і жити повноцінним життям, наскільки це буде можливо після пережитого. Вони чекають на допомогу та якнайшвидший порятунок. Вони мають віру в те, що світ їх не покине. Усі рідні та військові сподіваються на якнайшвидшу підтримку світових лідерів та рішучих дій з їхнього боку. Бездіяльності й байдужості рідні ніколи не зможуть ні зрозуміти, ні пробачити.
Ми повинні голосно кричати, не ігнорувати питання "Азовсталі" заради ще живих бійців. Вони завжди борються на стороні світла. І самі є світлими та надзвичайними людьми. Таких людей необхідно берегти.
Олена Біла з чоловіком-захисником Азовсталі / Фото надане редакції
Потрібно зробити все можливе та неможливе для їхнього порятунку. Ці люди заслуговують на життя.
Підписуйте петицію, говоріть, кричіть про Маріуполь у своїх соціальних мережах, позначайте світових лідерів та пишіть офіційні звернення до них, виходьте на мирні акції. Робіть усе, аби врятувати наших захисників.
Біла Олена, дружина В'ячеслава – бійця полку захисників Маріуполя.