Мені 29 років. До початку війни я працювала помічником депутата Верховної Ради. Мій чоловік – Арсеній Федосюк, боєць полку захисників Маріуполя, – воює на Сході України з початку війни, з 2014 року.

До теми Маріуполь – серце України, і якщо воно зупиниться, настане страшна темрява, – дружина "Редіса"

На війну він відправився відразу після закінчення Києво-Могилянської академії. Сам він історик, був активним учасником Майдану. Одразу після Майдану поїхав на війну.



Юлія та Арсеній Федосюки / Фото надане редакції

На "Азовсталі" перебуває два тижні. Тому що до цього було дві групи бійців – одна на "Азовсталі", інша – тримала правий берег. Мій чоловік Арсеній був у групі, яка була на правому березі. Потім росіян ставало більше, їхньої техніки також більшало – через що їх взяли у подвійне кільце. Тобто, крім кільця навколо Маріуполя, було ще кільце навколо групи мого чоловіка на правому березі.

Був момент, коли вони (мовиться про росіян – 24 канал) вже підійшли дуже близько. Тобто вони вже могли зачистити наших бійців. Ми попрощались, тому що ситуація була максимально драматичною.

І якимось дивом їм вдалось прорвати це кільце, щоб з'єднатись з основною частиною полку на "Азовсталі".

Вони прорвали кільце під обстрілами, під артилерією, танками й так далі, переплили річку між правим та лівим берегом. Переплили цю річку самотужки та дістались на "Азовсталь". Я думаю, що це одна з найфантастичніших операцій цієї війни. Тому що це мужність найвищого ґатунку, на мій погляд.



Бійці в спорядженні переплили річку / Фото зроблене одразу по завершенню операції (надане Юлією Федосюк)

От з цього часу вже мій чоловік перебуває на "Азовсталі". Розповідає про те, що їх постійно обстрілюють, постійно скидають бомби. Багато поранених, які помирають від сепсису, від гангрен. У них закінчується питна вода. Мій чоловік відправив мені повідомлення, щоб я знайшла інформацію про те, як жити без води. Що там відбувається, можна зрозуміти з цього повідомлення.

Повідомлення Арсенія Федосюка дружині Юлії (мовою оригіналу).

"Загугли сколько можно прожить без воды. Скопируй какую-то толковую статью по этому поводу и кинь. Только текстом, а не скрином. Картинки не грузит".

Вони не здадуться в полон, тому що росіяни бійців полку у полоні вбивають. Місяць тому вони взяли у Маріуполі одного бійця в полон – катували його, знімали з ним ролики, потім вбили і відправили його матері фотографію, де він убитий.

Тому полон для військових полку захисників Маріуполя неможливий. Єдине, що можливо, – це гуманітарний коридор і екстракція в третю країну, щоб вони там перебували до завершення цієї війни.

Ми добиваємось цього, ми просимо депутатів, просимо політиків всіх країн натиснути на Путіна, щоб він їх відпустив.

Захисник Арсеній Федосюк у Маріуполі / Фото надане дружиною

Юлія Федосюк, дружина Арсенія Федосюка – пораненого бійці на "Азовсталі".