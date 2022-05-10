Мне 29 лет. До начала войны я работала помощником депутата Верховной Рады. Мой муж – Арсений Федосюк, боец полка защитников Мариуполя – воюет на Востоке Украины с начала войны, с 2014 года.

К теме Мариуполь – сердце Украины, и если оно остановится, наступит страшная тьма, — жена "Редиса"

На войну он отправился сразу после окончания Киево-Могилянской академии. Сам он историк, активный участник Майдана. Сразу после Майдана уехал на войну.



Юлия и Арсений Федосюки / Фото предоставлено редакции

На "Азовстали" уже две недели. Потому что до этого было две группы бойцов – одна на "Азовстали", другая – держала правый берег. Мой муж Арсений был в группе на правом берегу. Потом россиян становилось больше, их техники также становилось больше – из-за чего их взяли в двойное кольцо. То есть кроме кольца вокруг Мариуполя было еще кольцо вокруг группы моего мужа на правом берегу.

Был момент, когда они (говорится о россиянах – 24 канал) уже подошли очень близко. То есть, они уже могли зачистить наших бойцов. Мы простились, потому что ситуация была максимально драматичной.

И каким-то чудом им удалось прорвать это кольцо, чтобы соединиться с основной частью полка на "Азовстали".

Они прорвали кольцо под обстрелами, под артиллерией, танками и т.д., переплыли реку между правым и левым берегом. Переплыли эту реку самостоятельно и добрались на "Азовсталь". Я думаю, что это одна из самых фантастических операций этой войны. Потому что это мужество высшей степени, на мой взгляд.



Бойцы в снаряжении переплыли реку / Фото сделано сразу после завершения операции (предоставлено Юлией Федосюк)

Вот с этого времени мой муж находится уже на "Азовстали". Рассказывает о том, что их постоянно обстреливают, сбрасывают бомбы. Много раненых, умирающих от сепсиса, от гангрены. У них заканчивается питьевая вода. Мой муж послал мне сообщение, чтобы я нашла информацию о том, как жить без воды. Что происходит, можно понять из этого сообщения.

Сообщение Арсения Федосюка жене Юлии (на языке оригинала).

"Загугли сколько можно прожить без воды. Скопируй какую-то толковую статью по этому поводу и кинь. Только текстом, а не скрином. Картинки не грузит".

Они не сдадутся в плен, потому что россияне бойцов полка в плену убивают. Месяц назад они взяли в Мариуполе одного бойца в плен – пытали его, снимали с ним ролики, затем убили и отправили его матери фотографию, где он убитый.

Поэтому плен для военных полка защитников Мариуполя невозможен. Единственное, что возможно – это гуманитарный коридор и экстракция в третью страну, чтобы они там находились до завершения этой войны.

Мы добиваемся этого, мы просим депутатов, просим политиков всех стран надавить на Путина, чтобы он их отпустил.

Защитник Арсений Федосюк в Мариуполе / Фото предоставлено супругой

Юлия Федосюк, жена Арсения Федосюка – раненого бойца на "Азовстали".