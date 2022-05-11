Ганна Маляр наголосила, якби така можливість була, то деблокаду вже б провели. Про це заступниця міністра оборони повідомила під час брифінгу.

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Тема Маріуполя – чутлива

Заступниця голови Міноборони наголосила, що зараз Збройні Сили України роблять усе можливе, щоб виправити ту ситуацію, яка зараз склалася. Водночас Ганна Маляр наголосила, що тема Маріуполя є надзвичайно чутливою і ворог навіть може використати кожне сказане про це слово.

Ми маємо розуміти, що ця тема дуже чутлива і кожне слово може бути використано ворогом і зашкодити нашим захисникам,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що зараз нашу державу в Маріуполі боронять Збройні Сили, прикордонники, бійці Нацгвардії та поліцейські.

Крім того, Маляр зазначила, що завдяки посередництва ООН та захисників Маріуполя вдалося евакуювати цивільних з території "Азовсталі".

Яка зараз ситуація в Маріуполі: головне

Ситуація у Маріуполі, на жаль, критична. Українські воїни зараз перебувають на території заводу "Азовсталь". Однак вони героїчно продовжують боротися з окупантами і запевняють, що боротимуться далі.

Уперше від початку війни режим припинення вогню оголосили 30 квітня. Щоправда, він запрацював на 5 годин пізніше через обстріли окупантів. Увечері того ж дня вдалося провести першу евакуацію з території заводу мирних мешканців, які переховувалися там.

Однак 3 травня режим тиші було остаточно зірвано й окупанти поновили спроби штурму, атакуючи завод. Напередодні під час другої евакуації вдалося вивезти з міста понад 100 людей.

Попри те 5 травня почалася третя евакуація з території "Азовсталі". Однак, на жаль, окупанти порушували режим тиші, тому евакуація мирних вартувала життя 3 захисників Маріуполя, які загинули під час обстрілів.

Для евакуації наших воїнів з Маріуполя створили петицію "Врятуйте Маріуполь", яку адресували генсеку ООН Антоніу Гутеррешу. Петиція зібрала уже понад мільйон підписів. Українці просять про процедуру екстракції – тобто вивезення третьою країною захисників Маріуполя з "Азовсталі". Згідно з умовами цього процесу, вивезені військові не мають повертатися на службу до завершення бойових дій. підписати петицію можна на сайті Change.org.

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