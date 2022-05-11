Анна Маляр подчеркнула, что если бы такая возможность была, то деблокаду уже провели бы. Об этом заместитель министра обороны сообщила в ходе брифинга.
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Тема Мариуполя – чувствительна
Замглавы Минобороны подчеркнула, что сейчас Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. В то же время Анна Маляр подчеркнула, что тема Мариуполя чрезвычайно чувствительна и враг даже может использовать каждое сказанное об этом слово.
Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам,
– подчеркнула Маляр.
Замминистра отметила, что сейчас наше государство в Мариуполе защищают Вооруженные Силы, пограничники, бойцы Нацгвардии и полицейские.
Кроме того, Маляр отметила, что благодаря посредничеству ООН и защитникам Мариуполя удалось эвакуировать граждан с территории "Азовстали".
Какая сейчас ситуация в Мариуполе: главное
- Ситуация в Мариуполе, к сожалению, критичная. Украинские воины сейчас находятся на территории завода "Азовсталь". Однако они героически продолжают бороться с оккупантами и уверяют, что будут бороться дальше.
- Впервые с начала войны режим прекращения огня был объявлен 30 апреля. Правда, он заработал на 5 часов позже из-за обстрелов оккупантов. Вечером того же дня удалось провести первую эвакуацию с территории завода скрывавшихся там мирных жителей.
- Однако 3 мая режим тишины был окончательно сорван и оккупанты возобновили попытки штурма, атакуя завод. Накануне во время второй эвакуации удалось вывезти из города более 100 человек.
- Тем не менее, 5 мая началась третья эвакуация с территории "Азовстали". Однако, к сожалению, оккупанты нарушали режим тишины, поэтому эвакуация мирных стоила жизни 3 защитников Мариуполя, погибших во время обстрелов.
- Для эвакуации наших воинов из Мариуполя создали петицию "Спасите Мариуполь", адресованную генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Петиция собрала уже более миллиона подписей. Украинцы просят о процедуре экстракции – то есть вывозе третьей страной защитников Мариуполя из "Азовстали". Согласно условиям этого процесса вывезенные военные не должны возвращаться на службу до завершения боевых действий. Подписать петицию можно на сайте Change.org.
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