Мариупольский городской совет сообщил, что российские войска превратили город в средневековое гетто. Соответственно этому, будет и большая смертность.

Важно Мы просили у партнеров оружие, но пока нет нужного для деблокады Мариуполя, – Зеленский

Все потому, что без лекарств и медицинской помощи, а также без восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии.

Сейчас большая часть наявного населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы,

– сообщили в Мариупольском городском совете.

Там отметили, что часть мариупольцев из близлежащих сел были вынуждены вернуться в город. Из-за жестокой системы фильтрации на территорию свободной Украины.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко добавил, что россияне продолжают геноцид, начатый 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности, нужна полная эвакуация города.

Комментарий советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По его словам, люди продолжают жить в полной антисанитарии. Плохое питание, качество воды, отсутствие возможности стирать вещи, отсутствие медицинской помощи, а также психологическое состояние стресса. Все это о резком снижении иммунитета.

Сейчас мы видим смертельную карусель, когда на месте эксгумированных погибших во дворах многоэтажек появляются новые могилы. Без обстрелов и боевых действий. Сейчас люди мрут от болезней и де-факто эпидемии,

– сообщил Петр Андрющенко.

"Если ситуацию не остановить, а пока нет даже намека на это, ожидаем резкий рост смертности. До конца года получаем минимум 10 тысяч погибших от последствий войны и оккупации. Дополнительно. На самом деле – это просто ужас. Чума 21 века как она есть", – добавил Андрющенко.

Последние новости по ситуации на "Азовстали"

Генштаб ВСУ вечером 9 мая сообщил, что оккупационные войска России, несмотря на "режим тишины", возобновили штурм и обстрел "Азовстали".

Утром 10 мая украинские защитники Мариуполя лишились связи с полевым госпиталем. Но позже защитники заявили, что смогли выйти на связь с госпиталем. Капитан Святослав Паламарь сообщил о большом количестве раненых.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук информировала, что на "Азовстали" сотни раненых украинских воинов.

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