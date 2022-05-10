Об этом сказал Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Мальты, передает 24 канал.

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Президент подчеркнул, что российские захватчики заблокировали Мариуполь и с земли, и с моря. Они его постоянно бомбили. Там разрушены более 90% всех зданий.

"До войны это был полумиллионный город. Но оккупанты устроили ему искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в России знали, что происходит в Мариуполе. Но в русской армии был приказ разрушить этот город и убить как можно больше наших людей.

В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них,

– заявил президент.

Но, по его словам, Россия пока не дает согласия на любой из многих предложенных вариантов.

Президент рассказал, что Украина спрашивала наших партнеров спасти военных и гражданских и предоставить необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь.

Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет. Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 британские "Спитфайеры",

– ответил Зеленский.

Он напомнил, что Британия и США реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили течение битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова.

Смотрите полную речь Владимира Зеленского в парламенте Мальты:



Какая ситуация на "Азовстале": последние новости

Генштаб ВСУ вечером 9 мая сообщил, что оккупационные войска России, несмотря на "режим тишины", возобновили штурм и обстрел "Азовстали". В течение дня российская армия беспощадно били по заводу в Мариуполе. Оккупанты совершили 34 вылета.

Утром 10 мая украинские защитники Мариуполя лишились связи с полевым госпиталем. Но позже защитники заявили, что смогли выйти на связь с госпиталем. Капитан Святослав Паламарь сообщил о большом количестве раненых.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук информировала, что на "Азовстали" сотни раненых украинских воинов.

Украинские защитники призывают провести процедуру экстракции. В противном случае, как заявили защитники Мариуполя на "Азовстале", они погибнут.

Добавим, что Россия более двух месяцев блокировала эвакуацию гражданских из "Азовстали". В начале мая часть людей выехала из "Азовстали". В ООН сообщалось, что удалось вывезти 500 жителей Мариуполя.

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