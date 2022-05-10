На "Азовстали" более 100 гражданских

Петр Андрющенко, заместитель мэра Мариуполя, в социальных сетях сообщил, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по "Азовстали".

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Он опубликовал видео с завода, где из-за российских обстрелов над "Азовсталью" в небе поднялся столб дыма. Россиян не останавливает даже то, что в укрытии на заводе прячутся гражданские.

Заместитель Вадима Бойченко сообщил, что на "Азовстали" находятся более 100 мирных людей.

Мариуполь. "Азовсталь" прямо сейчас. Авиабомбардировка. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге у защитников Мариуполя,

– написал Андрющенко.

Видео с завода "Азовсталь", который обстреливают россияне

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