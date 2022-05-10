На "Азовстали" более 100 гражданских
Петр Андрющенко, заместитель мэра Мариуполя, в социальных сетях сообщил, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по "Азовстали".
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Он опубликовал видео с завода, где из-за российских обстрелов над "Азовсталью" в небе поднялся столб дыма. Россиян не останавливает даже то, что в укрытии на заводе прячутся гражданские.
Заместитель Вадима Бойченко сообщил, что на "Азовстали" находятся более 100 мирных людей.
Мариуполь. "Азовсталь" прямо сейчас. Авиабомбардировка. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге у защитников Мариуполя,
– написал Андрющенко.
Видео с завода "Азовсталь", который обстреливают россияне
Какая ситуация на "Азовстале": последние новости
- Генштаб Вооруженных Сил Украины вечером 9 мая сообщил, что оккупационные войска России, несмотря на "режим тишины", возобновили штурм и обстрел "Азовстали".
- Сообщалось, что в течение 9 мая вооруженные силы России беспощадно били по заводу в Мариуполе. Оккупанты совершили 34 вылета. Восемь раз в небо поднимались стратегические бомбардировщики оккупантов.
- Утром 10 мая украинские защитники Мариуполя сообщили, что потеряли связь с полевым госпиталем. В результате ночных обстрелов на "Азовстали" ранены.
- Позже защитники Мариуполя заявили, что смогли выйти на связь с полевым госпиталем. Заместитель командира полка защитников Мариуполя капитан Святослав Паламарь сообщил о большом количестве раненых.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук информировала, что на "Азовстале" сотни раненых украинских воинов.
- Украинские защитники призывают провести процедуру extraction. В противном случае, как заявили защитники Мариуполя на "Азовстали", они погибнут.
- Россия более двух месяцев блокировала эвакуацию гражданских из "Азовстали". В начале мая часть людей выехала из "Азовстали". В ООН сообщалось, что удалось вывезти 500 жителей Мариуполя.
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