На "Азовсталі" понад 100 цивільних
Петро Андрющенко, заступник мера Маріуполя, у соціальних мережах повідомив, що збройні сили Росії продовжують завдавати ударів по "Азовсталі".
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Він опублікував відео із заводу, де через російські обстріли над "Азовсталлю" у небі здійнявся стовп диму. Росіян не зупиняє навіть те, що в укритті на заводі ховаються цивільні.
Заступник Вадима Бойченка повідомив, що на "Азовсталі" перебуває понад 100 мирних людей.
Маріуполь. "Азовсталь" прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя,
– написав Андрющенко.
Відео із заводу "Азовсталь", який обстрілюють росіяни
Згодом Андрющенко опублікував відео наслідки обстрілу "Азовсталі" з Приморського району. Він наголосив, що відстань до точки авіаударів близько 12 кілометрів.
Відео наслідків штурму "Азовсталі" з Приморського району
Яка ситуація на "Азовсталі": останні новини
- Генштаб Збройних Сил України ввечері 9 травня повідомив, що окупаційні війська Росії попри "режим тиші" відновили штурм та обстріл "Азовсталі".
- Повідомлялося, що протягом 9 травня збройні сили Росії нещадно гатили по заводу в Маріуполі. Окупанти здійснили 34 вильоти. Вісім разів у небо підіймалися стратегічні бомбардувальники окупантів.
- Зранку 10 травня українські захисники Маріуполя повідомили, що втратили зв'язок з польовим госпіталем. Унаслідок нічних обстрілів на "Азовсталі" є поранені.
- Згодом оборонці Маріуполя заявили, що змогли вийти на зв'язок з польовим госпіталем. Заступник командира полку захисників Маріуполя капітан Святослав Паламар повідомив про велику кількість поранених.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.
- Українські захисники закликають провести процедуру extraction. Інакше, як заявили оборонці Маріуполя на "Азовсталі", вони загинуть.
- Росія понад два місяці блокувала евакуацію цивільних з "Азовсталі". На початку травня частина людей таки виїхала з "Азовсталі". В ООН повідомляли, що вдалося вивезти 500 жителів Маріуполя.
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