На "Азовсталі" понад 100 цивільних

Петро Андрющенко, заступник мера Маріуполя, у соціальних мережах повідомив, що збройні сили Росії продовжують завдавати ударів по "Азовсталі".

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Він опублікував відео із заводу, де через російські обстріли над "Азовсталлю" у небі здійнявся стовп диму. Росіян не зупиняє навіть те, що в укритті на заводі ховаються цивільні.

Заступник Вадима Бойченка повідомив, що на "Азовсталі" перебуває понад 100 мирних людей.

Маріуполь. "Азовсталь" прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя,

– написав Андрющенко.

Відео із заводу "Азовсталь", який обстрілюють росіяни

Згодом Андрющенко опублікував відео наслідки обстрілу "Азовсталі" з Приморського району. Він наголосив, що відстань до точки авіаударів близько 12 кілометрів.

Відео наслідків штурму "Азовсталі" з Приморського району

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