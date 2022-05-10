Їх оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На світлинах зображені діти, які живуть у Лівобережному районі міста.

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Андрющенко підкреслив, що той район окупанти контролюють вже понад місяць. Однак, судячи з оприлюднених світлин, російські загарбники змогли "звільнити" його лише від життя, щастя та радості. Діти з Маріуполя – змучені, налякані та голодні. Тоді як російська пропаганда цинічно показує яскраві картинки з параду.

На тлі українських дітей сюрреалістично виглядають відгодовані обличчя російських колаборантів, а також людей, яких Кремль завіз у зруйноване місто для масовки.

Окупанти до нескінченності можуть створювати картинки "життя повернулось". Але правда завжди поруч – достатньо тільки обернутись або подивитись в гору,

– підкреслив Андрющенко

Діти та дорослі з Маріуполя / Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time

Як минув парад до 9 травня у Маріуполі

Напередодні російські загарбники розгорнули в заблокованому Маріуполі 300 метрів "георгіївської стрічки" та за допомогою "гастролерів" з окупованих територій намагаються створити картинку для російського ТБ.

За даними місцевих жителів, для пронесення "колорадського простирадла" привезли людей/волонтерів з Новоазовська та Донецька. Переважно росіян. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя.

Зверніть увагу! Ситуація на "Азовсталі" – критична. Медичної допомоги потребують майже 600 військовослужбовців. Українці просять врятувати героїв Маріуполя. Тим часом петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1 мільйон підписів.

Додамо, що Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових. Єдине місце, яке їм не вдалося захопити попри всі намагання та зосередження сил – завод "Азовсталь". Там впродовж двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники.

Усіх жінок, дітей та людей похилого віку вдалось евакуювати з заводу, проте у заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.

Важливо – пресконференція захисників Маріуполя зі заблокованого "Азовсталі": дивіться відео