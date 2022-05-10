Станом на ранок 10 травня петиція "Врятуйте Маріуполь" вже набрала понад 1 мільйон підписів, передає 24 канал.

Читайте також Маріуполь незламний і нескорений: над "Азовсталлю" майорить український прапор

Цією петицією активісти, неурядові та некомерційні організації, політики та знаменитості, закликають ООН та генсекретаря розпочати невідкладну процедуру Еxtraction.

Екстракція має на меті переміщення людей з підконтрольної ворогу території в безпечну зону. Цей процес не має нічого спільного зі здачею в полон. Тим паче захисники Маріуполя заявляли, що боротимуться до кінця та не складуть зброю.

Процедура екстракції передбачає домовленість про відвід військових з певної території на територію третьої держави.

Екстракція у випадку України передбачає за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, вивезення третьою країною військовослужбовців – захисників із заводу "Азовсталь".

Петиція, що зібрала вже понад 1 мільйон підписів, передбачає:

забезпечення термінового припинення вогню з гарантіями з обох сторін у Маріуполі;

організацію негайного контролю за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організацію морської евакуації цивільного населення та українських військовослужбовців на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, контрольовану українським урядом, або до третьої держави-посередника.

У тексті петиції зазначається, що час на "Азовсталі" йде на лічені години, а окупанти частково прорвались на територію заводу, не припиняють обстрілювати укриття і штурмувати позиції українських воїнів. Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу.

Також повідомляється, що цивільне населення та військовослужбовці, які захищають героїчне місто Маріуполь, змушені виживати у нелюдських умовах, а низка світових лідерів вже визнала дії країни-агресора геноцидом українського народу.

Збройні сили Росії продовжують порушувати правила ведення війни, вдається до нетрадиційної зброї, регулярно та цілеспрямовано атакує місця перебування мирного населення, поранених військовослужбовців, тіл загиблих військовослужбовців, –

йдеться у петиції.

Додамо, що лише за перші 22 години після створення петиція зібрала 166 підписів із 200 тисяч необхідних голосів. Якщо вона збере 1 500 000 підписів, петиція найімовірніше стане однією з найбільш підписуваних на сайті Change.org.

Вас може зацікавити – пресконференція захисників Маріуполя зі заблокованого "Азовсталі": відео