Азовці заявили про велику кількість поранених
Про це розповів заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, повідомляє 24 канал. Він заявив, що захисникам "Азовсталі" вдалося відновити зв'язок з польовим госпіталем.
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Паламар повідомив про велику кількість поранених і наголосив, що їм потрібна евакуація. Також він заявив, що затягувати процес евакуації не можна, оскільки пораненим потрібен нормальний догляд, медикаменти та харчування.
Поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря,
– сказав "Калина".
Російські війська відновили штурм та обстріл "Азовсталі"
- Ввечері 9 травня у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що окупаційні війська попри "режим тиші" відновили штурм та обстріл "Азовсталі".
- Тільки за минулу добу ворожими силами було здійснено 34 вильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Збройні сили Росії нещадно гатять по заводу, але не можуть взяти "Азовсталь".
- Російським загарбникам не вдалося зайняти територію заводу, над якою майорить прапор України.
- Війська агресора не припиняють обстрілів "Азовсталі". Через це в "Азові" зранку 10 травня повідомили, що втратили зв'язок з польовим госпіталем. Унаслідок нічних обстрілів, на жаль, є поранені.
Росія знищує Маріуполь
Війська Росії майже вщент знищили Маріуполь, в якому створили гуманітарну кризу: в людей немає умов для виживання.
У середині квітня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що внаслідок агресії Росії загинуло близько 22 тисячі жителів Маріуполя. Ще близько 100 тисяч – досі перебувають у зруйнованому місті.
Росія вирішила приховати воєнні злочини, тому ховає тіла людей у братських могилах і розгорнула мобільні крематорії. Українські захисники заявили, що в місцях масових поховань можуть бути поховані близько 10 тисяч людей.
Варте уваги – евакуація всіх військових з Азовсталі: "Калина" про те, як це бачить: дивіться відео