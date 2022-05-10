Азовці заявили про велику кількість поранених

Про це розповів заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, повідомляє 24 канал. Він заявив, що захисникам "Азовсталі" вдалося відновити зв'язок з польовим госпіталем.

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Паламар повідомив про велику кількість поранених і наголосив, що їм потрібна евакуація. Також він заявив, що затягувати процес евакуації не можна, оскільки пораненим потрібен нормальний догляд, медикаменти та харчування.

Поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря,
– сказав "Калина".

Російські війська відновили штурм та обстріл "Азовсталі"

Росія знищує Маріуполь

Війська Росії майже вщент знищили Маріуполь, в якому створили гуманітарну кризу: в людей немає умов для виживання.

У середині квітня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що внаслідок агресії Росії загинуло близько 22 тисячі жителів Маріуполя. Ще близько 100 тисяч – досі перебувають у зруйнованому місті.

Росія вирішила приховати воєнні злочини, тому ховає тіла людей у братських могилах і розгорнула мобільні крематорії. Українські захисники заявили, що в місцях масових поховань можуть бути поховані близько 10 тисяч людей.

Варте уваги – евакуація всіх військових з Азовсталі: "Калина" про те, як це бачить: дивіться відео