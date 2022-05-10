Український журналіст Денис Казанський показав, як виглядає центр багатостраждального Маріуполя після "звільнення" російськими окупантами – його просто більше немає.

До теми Маріуполь незламний і нескорений: над "Азовсталлю" майорить український прапор

Історичний центр Маріуполя перетворився на руїни. Божевільні російські виродки, які так люблять волати про "нашу історію", яку не можна переписувати та забувати, самі ж цю історію й знищили,

– написав Казанський.

Так виглядає зруйнований Маріуполь: відео

Журналіст додав, що старого Маріуполя більше нема, адже його розбомбила російська авіація та рознесли російські танки.

Нагадаємо, що попри те, що ворог зруйнував місто-герой, його оборонці, зокрема полк "Азов", вже понад 2 місяці перебувають в оточенні ворога, але продовжують давати відсіч російським окупантам. Здаватись бійці не збираються, адже єдиний шанс вижити – битись за Україну до кінця.

Ситуація у Маріуполі: головне

Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових. Єдине місце, яке їм не вдалося захопити попри всі намагання та зосередження сил – завод "Азовсталь". Там впродовж двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники. Усіх жінок, дітей та людей похилого віку вдалось евакуювати з заводу, проте у заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.

Під Маріуполем російські загарбники продовжують звозити до братської могили тіла містян. Відео одного з таких масових поховань опублікувала Маріупольська міська рада. На ньому видно сотні мішків, у яких, ймовірно, лежать тіла вбитих мирних мешканців.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, кількість загиблих цивільних мешканців у Маріуполі може бути значно більшою, аніж 20 тисяч.

Після того, як росіяни знищили місто та вбили тисячі мешканців, вони цинічно заявили, що надумали зробити з міста "курорт".

Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, Михайло Подоляк розповів, наразі провести деблокаду Маріуполя не вийде. Він пояснив, що якби була можливість – це б вже давно зробили.

Відомо, що керівництво російської армії та уряд Росії не хочуть випускати українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Країна-агресорка готова лише міняти військових полонених на полонених.

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