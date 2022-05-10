Украинский журналист Денис Казанский показал, как выглядит центр многострадального Мариуполя после "освобождения" российскими оккупантами – его больше нет.
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Исторический центр Мариуполя превратился в руины. Сумасшедшие российские ублюдки, которые так любят взывать о "нашей истории", которую нельзя переписывать и забывать, сами же эту историю и уничтожили,
– написал Казанский.
Так выглядит разрушенный Мариуполь: видео
Журналист добавил, что старого Мариуполя больше нет, потому что его разбомбила российская авиация и разнесли российские танки.
Напомним, что, несмотря на то, что враг разрушил город-герой, его защитники, в частности полк "Азов", уже более 2 месяцев находятся в окружении врага, но продолжают давать отпор российским оккупантам. Сдаваться бойцы не собираются, ведь единственный шанс выжить – драться за Украину до конца.
Ситуация в Мариуполе: главное
- Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией российских военных. Единственное место, которое им не удалось захватить на все попытки и сосредоточение сил – завод "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники. Всех женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода, однако в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.
- Под Мариуполем российские захватчики продолжают свозить в братскую могилу тела горожан. Видео одного из таких массовых захоронений опубликовал Мариупольский городской совет. На нем видны сотни мешков, в которых, вероятно, лежат тела убитых мирных жителей.
- По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, количество погибших гражданских жителей в Мариуполе может быть значительно больше, чем 20 тысяч.
- После того, как россияне уничтожили город и убили тысячи жителей, они цинично заявили, что решили сделать из города "курорт".
- Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что провести деблокаду Мариуполя не получится. Он объяснил, что если бы была возможность – это уже давно сделали бы.
- Известно, что руководство российской армии и правительство России не хотят выпускать украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Страна-агрессор готова только менять военных пленных на пленных.
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