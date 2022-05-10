Украинский журналист Денис Казанский показал, как выглядит центр многострадального Мариуполя после "освобождения" российскими оккупантами – его больше нет.

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Исторический центр Мариуполя превратился в руины. Сумасшедшие российские ублюдки, которые так любят взывать о "нашей истории", которую нельзя переписывать и забывать, сами же эту историю и уничтожили,

– написал Казанский.

Так выглядит разрушенный Мариуполь: видео

Журналист добавил, что старого Мариуполя больше нет, потому что его разбомбила российская авиация и разнесли российские танки.

Напомним, что, несмотря на то, что враг разрушил город-герой, его защитники, в частности полк "Азов", уже более 2 месяцев находятся в окружении врага, но продолжают давать отпор российским оккупантам. Сдаваться бойцы не собираются, ведь единственный шанс выжить – драться за Украину до конца.

Ситуация в Мариуполе: главное

Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией российских военных. Единственное место, которое им не удалось захватить на все попытки и сосредоточение сил – завод "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники. Всех женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода, однако в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.

Под Мариуполем российские захватчики продолжают свозить в братскую могилу тела горожан. Видео одного из таких массовых захоронений опубликовал Мариупольский городской совет. На нем видны сотни мешков, в которых, вероятно, лежат тела убитых мирных жителей.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, количество погибших гражданских жителей в Мариуполе может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

После того, как россияне уничтожили город и убили тысячи жителей, они цинично заявили, что решили сделать из города "курорт".

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что провести деблокаду Мариуполя не получится. Он объяснил, что если бы была возможность – это уже давно сделали бы.

Известно, что руководство российской армии и правительство России не хотят выпускать украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Страна-агрессор готова только менять военных пленных на пленных.

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