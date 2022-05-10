Соответствующее видео опубликовали в Мариупольском городском совете. Российским захватчикам не удалось занять территорию завода, хоть они туда и прорвались.

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Символ несокрушимости украинского народа

Несмотря на тяжелые бои, украинские защитники достойно удерживают оборону. Им непросто, но они все еще держатся.

Азовсталь. Настоящий символ несокрушимости украинского народа. Азовсталь – это люди. Сильные и свободные, уставшие, но не покоренные. Азовсталь – это Украина, – отмечают в Мариупольском городском совете.

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В заваленных бункерах "Азовстали" могут находиться гражданские

По словам военного из полка "Азов" Максима Жорина, в нескольких обрушенных бункерах на "Азовстали" до сих пор могут находиться люди. Россияне так часто обстреливают территорию завода, что разобрать завалы практически невозможно. Нужно прекращение огня.

Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще осталось живых людей и сколько их там было в общем. Поэтому сейчас мы не можем точно утверждать, сколько еще осталось людей на территории завода "Азовсталь", – подчеркнул Жорин.

По словам военного, мир очень слабо реагирует на ситуацию в Мариуполе. Такое впечатление, будто там не понимают, что россияне буквально совершают геноцид в городе – они убили там уже тысячи украинцев.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отмечал, что на территории "Азовстали" находится более 100 гражданских. В целом в Мариуполе – до 100 тысяч человек.

Ситуация на "Азовстале" сложная

26 апреля с Путиным удалось договориться об эвакуации гражданских из "Азовстали". Первая волна произошла 1 мая, затем прошли еще несколько таких операций. Всего удалось спасти около 600 человек.

Российские оккупанты не соблюдали режим тишины. К примеру, 6 мая они обстреляли из противотанкового ракетного комплекса эвакуационный автомобиль, на котором должны были вывозить гражданских. Тогда 1 военный погиб, еще 6 получили ранения. Впоследствии они сбросили две бомбы с беспилотников – погибли еще двое военных. Украинские защитники помогали людям эвакуироваться.

4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода. До сих пор продолжаются ожесточенные бои.

Неравнодушные создали специальную петицию с призывом спасти защитников Мариуполя. На сегодня она собрала более 1 миллиона подписей.

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