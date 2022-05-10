Единственное место, которое не удалось захватить российским оккупантам несмотря на все попытки и сосредоточения сил – завод "Азовсталь". Из-за бессилия враг нещадно обстреливает его.
К теме Петиция о спасении защитников Мариуполя набрала более 1 миллиона подписей
Несмотря на тяжелые бои, украинские защитники достойно держат оборону и, как бы им было непросто, бойцы держатся и не готовы складывать оружие.
За сутки – 34 самолетовылета
Полк "Азов", который героически держит оборону "Азовстали" и Мариуполя, сообщил, что за прошедшие сутки на территорию завода было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.
Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты,
– говорится в сообщении "азовцев".
Добавим, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил сегодня, 10 мая, что на территории "Азовстали" находится еще более 100 гражданских, всего в Мариуполе остается около 100 тысяч человек.
Оборона Мариуполя и ситуация на "Азовстали": главное
- Российские оккупанты пытаются захватить Мариуполь уже более 2 месяцев. За это время они убили более 25 тысяч местных жителей. Это количество вдвое превышает потери, которые понес город во время оккупации нацистами за два года во время Второй мировой войны.
- На территории "Азовстали" в течение двух месяцев находились мирные жители из близлежащих домов, а также украинские защитники. Около 600 женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода в начале мая, но в заблокированных завалами бомбоубежищах до сих пор могут находиться гражданские.
- Российские оккупанты не соблюдают режим тишины. 6 мая они обстреляли из противотанкового ракетного комплекса эвакуационный автомобиль, на котором должны были вывозить гражданских. Тогда 1 военный погиб, еще 6 получили ранения.
- Позже захватчики сбросили две бомбы из беспилотников. В результате атаки погибли еще двое военных, которые помогали людям эвакуироваться.
- 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода. До сих пор продолжаются ожесточенные бои. Но, несмотря на частичный прорыв, врагу не удалось занять территорию "Азовстали".
- Неравнодушные создали специальную петицию с призывом спасти защитников Мариуполя. По состоянию на утро 10 мая она собрала более 1 миллиона подписей.
- Сегодня, 10 мая, Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором видно, что над "Азовсталью" до сих пор развевается флаг Украины.
- В общей сложности защитники Мариуполя, по словам офицера управления штаба Ильи Самойленко, ликвидировали 2,5 тысяч врагов и еще 5 тысяч ранили. Эти данные были зафиксированы с 24 февраля по 15 апреля.
Вас может заинтересовать – "Калина" о том, как видит эвакуацию всех военных из Азовстали: видео