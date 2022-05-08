Таковы данные наших защитников. Об этом защитники Мариуполя заявили во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.
Заметьте Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"
Россияне также терпят серьезные потери
Вместе с тем, по подсчетам "Азова", в Мариуполе удалось ликвидировать около 2 500 оккупантов. То есть 10% потерь личного состава россиян приходится именно на Мариуполь.
Также наши воины в Мариуполе уничтожили 60 российских танков, еще 30 подбили. Но, несмотря на то это, как отметил офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко, значительное количество ударов выпадает именно на Мариуполь.
На Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из России. 150 прилетов в день. И у нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки,
– заявил Самойленко.