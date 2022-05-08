Таковы данные наших защитников. Об этом защитники Мариуполя заявили во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Заметьте Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"

Россияне также терпят серьезные потери

Вместе с тем, по подсчетам "Азова", в Мариуполе удалось ликвидировать около 2 500 оккупантов. То есть 10% потерь личного состава россиян приходится именно на Мариуполь.

Также наши воины в Мариуполе уничтожили 60 российских танков, еще 30 подбили. Но, несмотря на то это, как отметил офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко, значительное количество ударов выпадает именно на Мариуполь.