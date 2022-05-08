Такими є дані наших захисників. Про це оборонці Маріуполя заявили під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

Зауважте Командир цим займається, – захисник Маріуполя про евакуацію поранених військових з "Азовсталі"

Росіяни також зазнають серйозних втрат

Разом із тим, за підрахунками "Азову", у Маріуполі вдалося ліквідувати близько 2 500 окупантів. Тобто 10% втрат особового складу росіян припадає саме на Маріуполь. Крім того, наші воїни поранили ще 500 окупантів.

Також наші воїни в Маріуполі знищили 60 російських танків, а ще 30 підбили. Та попри те, як зазначив офіцер управління штабу полку "Азов" Ілля Самойленко, значна кількість ударів випадає саме на Маріуполь.

На Маріуполь припало близько 50% всіх бомбардувань з Росії. 150 прильотів на день. І ми мали нульову підтримку. Ні повітряної, ні наземної, ні артилерійської підтримки,

– заявив Самойленко.