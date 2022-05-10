Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Мальти, передає 24 канал.
До теми Окупанти продовжують авіабомбардування "Азовсталі": як виглядають наслідки штурму
Президент наголосив, що російські загарбники заблокували Маріуполь і з землі, і з моря. Вони його постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90% усіх будівель.
"До війни це було півмільйонне місто. Але окупанти влаштували йому штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що в Росії знали, що відбувається в Маріуполі. Але в російської армії був наказ саме зруйнувати це місто і вбити якнайбільше наших людей.
У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них,
– заявив президент.
Але, за його словами, Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.
Президент розповів, що Україна запитували в наших партнерів врятувати військових та цивільних і надати необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь.
Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри",
– відповів Зеленський.
Він нагадав, що Британія та США реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення острова.
Дивіться повну промову Володимира Зеленського у парламенті Мальти:
Яка ситуація на "Азовсталі": останні новини
- Генштаб ЗСУ ввечері 9 травня повідомив, що окупаційні війська Росії, попри "режим тиші", відновили штурм та обстріл "Азовсталі". Протягом дня російська армія нещадно гатили по заводу в Маріуполі. Окупанти здійснили 34 вильоти.
- Зранку 10 травня українські захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим госпіталем. Але згодом оборонці заявили, що змогли вийти на зв'язок з госпіталем. Капітан Святослав Паламар повідомив про велику кількість поранених.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.
- Українські захисники закликають провести процедуру екстракції. Інакше, як заявили оборонці Маріуполя на "Азовсталі", вони загинуть.
- Додамо, що Росія понад два місяці блокувала евакуацію цивільних з "Азовсталі". На початку травня частина людей таки виїхала з "Азовсталі". В ООН повідомляли, що вдалося вивезти 500 жителів Маріуполя.
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