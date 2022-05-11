Маріупольська міська рада повідомила, що російські війська перетворили місто на середньовічне гетто. Відповідно до цього буде й велика смертність.

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Усе через те, що без ліків та медичної допомоги, а також без відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії.

Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази,

– повідомили в Маріупольській міській раді.

Там зазначили, що частина маріупольців з прилеглих селищ були вимушені повернутися до міста. Через жорстоку систему фільтрації на територію вільної України.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко додав, що росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці, мому потрібна повна евакуація міста.

Коментар радника мера Маріуполя Петро Андрющенко

За його словами, люди продовжують жити в повній антисанітарії. Погане харчування, якість води, відсутність можливості прати речі, відсутність медичної допомоги, а також психологічний стан стресу. Все це про різке зниження імунітету.

Вже зараз ми бачимо смертельну карусель, коли на місці ексгумованих загиблих у дворах багатоповерхівок з’являються нові могили. Без обстрілів та бойових дій. Зараз люди мруть від хвороб і де-факто епідемії,

– повідомив Петро Андрющенко.

"Якщо ситуацію не зупинити, а поки немає навіть натяку на це, очікуємо різке зростання смертності. До кінця року отримуємо мінімум 10 тисяч загиблих від наслідків війни та окупації. Додатково. Насправді – це просто жах. Чума 21 сторіччя як вона є", – додав Андрющенко.

Останні новини щодо ситуації на "Азовсталі"

Генштаб ЗСУ ввечері 9 травня повідомив, що окупаційні війська Росії, попри "режим тиші", відновили штурм та обстріл "Азовсталі".

Зранку 10 травня українські захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим госпіталем. Але згодом оборонці заявили, що змогли вийти на зв'язок з госпіталем. Капітан Святослав Паламар повідомив про велику кількість поранених.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.

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