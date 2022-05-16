Российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В оперативном командовании "Юг" сообщают об ударе по базе отдыха.

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Пострадали три человека, среди которых – ребенок

Известно, что Одесскую область российские военные атаковали ракетами, используя самолеты стратегической авиации. На месте попадания ракет уже работают спасатели, а также следственно-оперативная группа.

В ОК "Юг" подчеркнули, что оккупанты не прекращают атаки по поврежденному мосту через Днестровский лиман. Взамен они попадают не столько в нерабочую переправу, сколько в мирных жителей.

Уже известно о том, что в результате вражеского удара травмированы двое взрослых. Маленький ребенок, к сожалению, тяжело ранен. Это вся информация, которую сообщили.