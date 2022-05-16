Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Вражеское оружие выбросило на берег накануне.

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В Одесской области обезвредили вражеские мины

На Одесщине 2 морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой было вынесено вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-морских сил обезврежены,

– сообщило командование.

Добавили, что они были изъяты и взорваны в безопасном месте. Именно так их уничтожили, и теперь мины не угрожают мирным жителям.

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В Одесской области специалисты подрывной команды обезвредили якорные мины / Фото ОК "Юг"

Мину выбросило на берег 14 мая

Глава Одесской ОВА Максим Марченко 14 мая сообщил, что шторм вынес на берег Одессы вражескую российскую мину.

Тогда людей призывали воздерживаться от прогулок на пляже, ведь нарушение правил запрета может иметь трагические последствия.

Поскольку другого решения для того, чтобы ее обезвредить, нет, наши саперы решили взорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра (речь шла о 15 мая – 24 канал),

– сказал Марченко.

Тогда политик посоветовал гражданам не передвигаться по пляжам, потому что это может быть опасно для жизни.

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