С обстрелами стало несколько тише, отметил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В целом день в Одессе прошел относительно спокойно, однако были сигналы воздушной тревоги.

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К сожалению, они (обстрелы – 24 канала) еще не пропали и не пропадут. Но то, что россияне ищут старые советские ракеты – это правда,

– рассказал Братчук.

Он добавил, что половина из этих ракет до Украины и не долетит. Они разорвутся в воздухе или вообще не долетят. Все потому, что высокоточного оружия у оккупантов оказалось не так много, как они хвастались.

Высокоточные ракеты действительно заканчиваются

Разведка Великобритании также отметила, что запасы высокоточных боеприпасов в России, вероятно, значительно иссякли. Агрессор не ожидал, что война будет продолжаться так долго, поэтому может использовать советские ракеты.

Более того, россияне уже применяют старые ракеты Х-22. Однако это несет и большую угрозу для украинцев, потому что такие ракеты могут "промахиваться". Есть угроза "прилетов" в жилые кварталы, поэтому людям настойчиво рекомендуют не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Предыдущие обстрелы Одессы

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