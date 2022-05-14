Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

К теме Спутники зафиксировали утопленный российский катер возле Змеиного

По его словам, остров Змеиный – это болезненный вопрос для россиян.

Локальные бои за Змеиный уже перерастают в определенную битву. Потому что хоть это и клочок украинской земли, но враг хочет превратить его в определенный плацдарм,

– заявил Братчук.

Почему россияне собирают технику на Змеином

Спикер Одесской ОВА объяснил, что все из-за того, что крейсер "Москва" пошел ко дну.

Уже нет того ПВО-шного купола, который был над Черноморским флотом, поэтому они тянут все это железо (технику – 24 канал) на Змеиный, устанавливают "Торы" и "Панцири", чтобы больше контролировать западную часть моря,

– сказал он

Сергей Братчук подчеркнул, что недавно ВСУ изрядно поработали, хотя они упоминали лишь о нескольких сбитых кораблях. В частности, из них 2 уничтожены, один поврежден, но о его судьбе ничего до сих пор неизвестно. Также наши обезвредили российский вертолет байрактаром.

По его мнению, Змеиному будет еще много внимания, это будет еще одна страница нашей истории.

"Наш главный разведчик заявил, что этот остров должен быть украинским. И за него будет идти битва, пока он не вернется в административные границы Одесской области", – заявил Братчук.

РФ перебросила на Змеиный ПВО "Панцирь" и "Тор-М2", – Сергей Братчук



События на острове Змеиный: последние новости

После ряда потерь на Змеином, российские оккупанты в дальнейшем перекидывают туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий 13 мая.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что российские оккупанты снова пытаются усилить свое военное присутствие на острове Змеиный. Таким образом, враг хочет заблокировать морские коммуникации Украины.

Кроме того, благодаря контролю над островом захватчики ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Глава управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за остров до тех пор, пока это будет необходимо, пока он не будет освобожден от оккупантов. Змеиный очень важен, ведь он дает контроль над абсолютно всеми морскими торговыми путями.

Кроме того, этот остров – теоретически единственный регион, через который Россия может попытаться взорвать свой тактический воздушный десант на территорию Приднестровья.

Как стало известно 13 мая, на Змеином оккупанты оставили большие метки в виде буквы "Z". Кроме того, россияне пытались достать со дна Черного моря возле острова свой затонувший катер.

Видео к теме – наши артиллеристы накрыли враждебную позицию