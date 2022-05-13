Русская свастика на острове Змеиный

Издание отмечает, что у острова также заметили плавучий кран, который российские оккупанты могли пригнать из Севастополя, чтобы достать со дна затонувший десантный катер.

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Символы оккупантов – буквы "Z" – видны на спутниковых снимках Maxar за 12 мая в северо-восточной части острова. Этот символ сравнивают со свастикой нацистов, российские оккупанты маркируют ею часть военной техники, которая едет убивать украинцев.



Буквы Z на острове Змеиный / Фото Радио Свобода

Попытки поднять затонувший катер

Возле плавучего крана и затонувшего катера, который, вероятно, подбил Байрактар еще 7 мая, на спутниковых снимках виден также другой катер типа "Серна", пока еще на воде.



Плавучий кран у острова Змеиный / Фото Радио Свобода

Ранее подобный плавучий кран был замечен в Севастополе, в бухте Голландия. Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные судна Черноморского флота России.

Также Maxar сфотографировал вероятный ракетный удар по "Серне".



Момент попадания ракеты в российский десантный катер / Фото Радио Свобода

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