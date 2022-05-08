Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ситуации на Змеином. Он провел даже параллель со знаменитой Чернобаевкой, передает 24 канал.

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Остров Змеиный становится для нас так называемой морской Чернобаевкой. Ночью наши Вооруженные Силы уничтожили там вертолет с экипажем орков на борту. Поэтому мы даем им достойный ответ на все обстрелы,

– сказал Братчук.

Также он подтвердил информацию, что возле Змеиного наши воины уничтожили 3 российских катера. Речь идет о малом десантном катере, который мог перевозить около 80 десантников или больше или морских пехотинцев.

Также, как и сообщалось ранее, уничтожены 2 катера типа "Раптор". Более того, еще один катер российских оккупантов поврежден из-за успешной работы ВСУ. Такой информацией Братчук озвучил, почему Змеиный можно называть морской Чернобаевкой. Остров административно входит в состав Одесской области.

Как уничтожали вражеский вертолет

Оперативное командование "Юг" похвасталось впечатляющими кадрами, как удалось уничтожить вертолет российских оккупантов на нашем острове.

Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха,

– уверяют в командовании.

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Что происходит на Змеином

С самого начала российского вторжения остров стал легендарным. Ведь именно захватывая его российские захватчики, услышали от украинского пограничника знаменитую фразу о том, куда следует пойти российскому кораблю. Пограничники уже вернулись из плена, а ВСУ решили, что пора возвращать и Змеиный. В последнее время там у россиян постоянные проблемы.

2 мая к Змеиному подплыли два российских катера типа "Раптор". Но украинские воины среагировали мгновенно и в очередной раз сделали невозможное. Россияне остались без судов, их отправили вслед за "Москвой". Вражеские катера уничтожили с помощью Bayraktar.

Также 8 мая сообщалось, что битва за остров продолжается. У острова Змеиный идут ожесточенные бои украинских героев с российскими оккупантами. К битве за этот кусок привлекли авиацию, в частности, десятки самолетов. Россия, напомним, утверждала, что самолетов у нас больше нет. Но ошибалась, как обычно.

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