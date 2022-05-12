Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

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Россияне пытаются нарастить войска на Змеином

Кроме того, российские войска ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный.

– подчеркнул Мотузяник.

Он объяснил, что цель российских оккупантов – блокирование морских коммуникаций Украины,

Напомним, что разведка Великобритании 11 мая сообщила, что бои на острове Змеиный продолжаются. Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.

Минобороны о ситуации в Крыму

В Минобороны Украины также заявили, что противник ужесточает систему ПВО на западном побережье полуострова Крым. В частности, в районе Черноморское – мыс Тарханкут – враги развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В.

Бои за остров Змеиный: важные новости

Украинский остров россияне атаковали с кораблей еще 24 февраля. Пограничники и Вооруженные Силы Украины мужественно держали оборону.

Украинские защитники отказались сдать остров оккупантам, а после этого связь с военными Змеиного исчезла. Территорию оккупировали, а защитников Змеиного взяли в плен.

Активные боевые действия за остров возобновились 26 апреля. Тогда ВСУ нанесли удар по враждебным позициям.

Уже 30 апреля украинские военные снова атаковали россиян на острове с воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 рашиста , 3 зенитных установки, одну "Стрелу-10" и технику для связи.

, 3 зенитных установки, одну "Стрелу-10" и технику для связи. На следующий день, 1 мая, защитники Украины совершили еще одну успешную атаку на Змеином, разбили 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

К острову Змеиный 2 мая подплыли 2 русских катера типа "Раптор". С помощью Bayraktar украинские воины мастерски ликвидировали вражеские суда.

Кроме того, военнослужащие по оперативному командованию "Юг" продемонстрировали видео с момента попадания в военную технику врага.

Сразу после этих событий россияне приступили к спасательной операции на острове.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, сейчас у острова идут авиационные баталии. Участие в воздушных боях принимают десятки самолетов.

Украинские защитники острова Змеиный сообщают, что в акватории Черного моря россияне понесут потери как в своих "островных" силах, так и на судах.

Россия пытается закрепиться на острове Змеиный: смотрите видео

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