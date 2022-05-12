Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.
До теми Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці
Росіяни намагаються наростити війська на Зміїному
Крім того, російські війська ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.
Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний,
– наголосив Мотузяник.
Він пояснив, що мета російських окупантів – блокування морських комунікацій України,
Нагадаємо, що розвідка Великої Британії 11 травня повідомила, що бої на острові Зміїний продовжуються. Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон.
Міноборони про ситуацію в Криму
У Міноборони України також заявили, що противник посилює систему ППО на західному узбережжі півострова Крим. Зокрема, в районі Чорноморське, – мис Тарханкут, – вороги розгорнули зенітну ракетну батарею ЗРК С-300В.
Бої за острів Зміїний: важливі новини
- Український острів росіяни атакували з кораблів ще 24 лютого. Прикордонники та Збройні Сили України мужньо тримали оборону.
- Українські захисники відмовились здати острів окупантам, а після цього зв'язок із військовими Зміїного зник. Територію окупували, а захисників Зміїного взяли у полон.
- Активні бойові дії за острів відновилися 26 квітня. Тоді ЗСУ завдали удару по ворожих позиціях.
- Вже 30 квітня українські військові знову атакували росіян на острові, із повітря. Тоді вдалось знищити 42 рашистів, 3 зенітні установки, одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.
- Наступного дня, 1 травня, захисники України здійснили ще одну успішну атаку на Зміїному., розбили 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
- До острова Зміїний 2 травня підплили 2 російські катери типу "Раптор". За допомогою Bayraktar українські воїни майстерно ліквідували ворожі судна.
- Крім того, військовослужбовці з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео із моментом влучання у військову техніку ворога.
- Відразу після цих подій росіяни розпочали рятувальну операцію на острові.
- За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, зараз біля острова точаться авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків.
- Українські захисники острова Зміїний повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.
До теми – Росія намагається закріпитися на острові Зміїний: дивіться відео
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