Другому десантному катеру агрессора, к сожалению, удалось избежать украинской ракеты. По данным спутников, удар нанесли 12 мая.

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Судно совершило резкий поворот и ракета приземлилась в воду.

В то же время, как именно уничтожили утопленный катер, американское издание не сообщило.

Успехи ВСУ на Змеином: последние новости

Остров Змеиный начинают называть "второй Чернобаевкой". Наибольшей потерей оккупантов стало потопление ракетного крейсера "Москва". Теперь военно-политическое руководство России боится, чтобы подобная история не повторилась с другими кораблями.

По данным разведки, ночью 12 мая на российском корабле тылового обеспечения проекта 23120 произошел пожар, когда он двигался в направлении Змеиного. Его причина – неизвестна. Однако судно вынуждено было вернуться во временно оккупированный Крым. Теперь его нужно ремонтировать.

7 мая Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить на Змеином вражеский вертолет вместе с десантниками. Перед тем наши воины ликвидировали 3 катера врага.

Россияне хотят нарастить свое присутствие на Змеином

Кремль хочет увеличить количество своих армейцев на украинском острове. Все для того чтобы заблокировать морские коммуникации Украины. Также оккупанты ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

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Последние новости о войне в Украине

Ирина Верещук заявила, что Украина начнет эвакуацию тяжелораненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Посредником в переговорах с россиянами выступила Турция.

В то же время в Генштабе считают, что оккупанты увеличат количество атак на меткомбинат из-за того, что гражданских уже вывезли.

Горячие направления войны и дальше сосредоточены на Востоке и Юге Украины. Россияне пытались штурмовать Орехово и Камышеваху, но у них ничего не получилось. Также враг вел наступление в направлении Марьинки Донецкой области.

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