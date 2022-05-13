Іншому десантному катеру агресора, на жаль, вдалося уникнути української ракети. За даними супутників, удару завдали 12 травня.

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Судно зробило різкий поворот і ракета приземлилася у воду.

Водночас, як саме знищили потоплений катер, американське видання не повідомило.

Успіхи ЗСУ на Зміїному: останні новини

Острів Зміїний починають називати "другою Чорнобаївкою". Найбільшою втратою окупантів стало потоплення ракетного крейсера "Москва". Тепер військово-політичне керівництво Росії боїться, щоб така історія не повторилася з іншими кораблями.

За даними розвідки, вночі проти 12 травня на російському кораблі тилового забезпечення проєкту 23120 трапилася пожежа, коли він рухався у напрямку Зміїного. Її причина – невідома. Однак судно змушене було повернутися до тимчасово окупованого Криму. Тепер його потрібно ремонтувати.

7 травня Збройним Силам України вдалося знищити на Зміїному ворожий гелікоптер разом з десантниками. Перед тим наші воїни ліквідували 3 катери ворога.

Росіяни хочуть наростити свою присутність на Зміїному

Кремль хоче наростити кількість своїх армійців на українському острові. Все для того, щоб заблокувати морські комунікації України. Також окупанти ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

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Останні новини про війну в Україні

Ірина Верещук заявила, що Україна почне евакуацію важкопоранених військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Посередником у переговорах з росіянами виступила Туреччина.

Водночас у Генштабі вважають, що окупанти збільшать кількість атак та меткомбінат через те, що цивільних вже вивезли.

Найгарячіші напрямки війни і далі зосередженні на Сході та Півдні України. Росіяни намагалися штурмувати Оріхове та Комишуваху, але у них нічого не вийшло. Також ворог вів наступ у напрямку Мар'їнки Донецької області.

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