Російські пропагандисти намагаються розгорнути дискредитаційну кампанію проти Президента України.

Важливо Штурм української фортеці триває: окупанти здійснили близько 40 авіанальотів на "Азовсталь"

Згідно з інформацією, ЗМІ країни-окупанта заявили, що заявляючи, що "попри те, що генштаб України був проти самовбивчої атаки на Зміїний, за порадою британських консультантів Володимир Зеленський віддав наказ про проведення операції на острові". Це все є вигадкою пропагандистів.

Які ще маніпуляції поширюють у Росії

Російська пропаганда стверджує, що "всі країни світу, особливо в Латинській Америці та Африці, страждають від наслідків конфлікту в Україні та санкцій щодо Росії".

Така фейкова інформація потрібна країні-агресорці, аби помʼякшити санкційний тиск, який на неї спрямований через війну в Україні.

Крім того, російські ЗМІ, посилаючись на нібито посольство Росії у США, поширили інформацію про "абсурдність твердження Держдепартаменту США щодо причетності Москви до кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України".

Останні новини з острову Зміїний

Останніми днями острів Зміїний став ще однією гарячою точкою зіткнення наших героїв з російськими окупантами.

Збройні Сили України ведуть бої за наш легендарний острів Зміїний. Там тривають авіаційні маневри й наші воїни змогли знищити там гелікоптер з екіпажем орків на борту. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук провів навіть паралель зі славнозвісною Чорнобаївкою.

Біля Зміїного Збройні Сили України знищили 2 російські катери типу "Раптор". У цьому їм допоміг турецький безпілотник Bayraktar.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, зо біля острова точаться справжні авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків. Наші герої повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.

За інформацією видання Defense Express, після ударів, здійснених Військово-морськими силами Збройних Сил України по ворожих позиціях на Зміїному протягом 2 – 3 травня, Росія готується евакуювати поранених військовослужбовців та тіл загиблих з острова.

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