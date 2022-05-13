Російська свастика на острові Зміїний

Видання зазначає, що біля острова також помітили плавучий кран, який російські окупанти могли пригнати з Севастополя, щоб дістати з дна затонулий десантний катер.

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Символи окупантів – літери "Z" – видно на супутникових знімках Maxar за 12 травня в північно-східній частині острова. Цей символ порівнюють зі свастикою нацистів, російські окупанти маркують нею частину військової техніки, яка їде вбивати українців.



Літери Z на острові Зміїний / Фото Радіо Свобода

Спроби підняти затонулий катер

Біля плавучого крана та затонулого катера, який, ймовірно, підбив Байрактар ще 7 травня, на супутникових знімках видно також інший катер типу "Серна", який ще поки на воді.



Плавучий кран біля острова Зміїний / Фото Радіо Свобода

Раніше схожий плавучий кран був помітили у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту Росії.

Також Maxar сфотографував ймовірний ракетний удар по "Серні".



Момент влучання ракети в російський десантний катер / Фото Радіо Свобода

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