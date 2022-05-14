З обстрілами стало дещо тихіше, зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Загалом день в Одесі пройшов відносно спокійно, однак були сигнали повітряної тривоги.
Читайте також Локальні бої за Зміїний переростають у битву, – Одеська ОВА
На жаль, вони (обстріли – 24 канал) ще не пропали і не пропадуть. Але те, що росіяни шукають старі радянські ракети – це правда,
– розповів Братчук.
Він додав, що половина з цих ракет до Україні і не долетить. Вони розірвуться в повітрі або взагалі не долетять. Все тому, що високоточної зброї в окупантів виявилось не так багато, як вони вихвалялись.
Високоточні ракети справді закінчуються
Розвідка Великої Британії теж зазначила, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, ймовірно, значно вичерпались. Агресор не очікував, що війна триватиме так довго, тому далі може використовувати радянські ракети.
Ба більше, росіяни вже застосовують старі ракети Х-22. Однак це несе й більшу загрозу для українців, тому що такі ракети можуть "промахувати". Є загроза "прильотів" у житлові квартали, тому людям наполегливо рекомендують не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
Попередні обстріли Одеси
- Російські військові 11 травня вчергове завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Постраждалих і руйнувань, на щастя, не було.
- Сильні обстріли були протягом 7 – 10 травня. Наприклад, 7 травня росіяни випустили по Одещині відразу 10 ракет, а 8 – атакували Одещину 9 разів.
- На 9 травня російські війська завдали удару по Одесі аж 7 ракетами. Зокрема, вони випустили по Одесі 3 ракети "Кинджал". Пошкодили 5 будівель, постраждали 2 людини. Унаслідок ще однієї ворожої атаки загорівся торговий центр.
- 10 травня окупанти вже вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман.
До теми – Росія вперше завдала удару по Україні радянськими ракетами Х-22: