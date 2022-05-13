Эти мины реагируют на пешеходов и могут сдетонировать от наступления. Поэтому жителям Южного запретили ходить по песку. Такую информацию сообщили в Южненском городском совете.
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Также отмечается, что предварительно на этих пляжах были установлены только противотанковые мины. Отныне к оборонительным мерам Одесской области добавили и противопехотные мины.
Это нужно для того, чтобы защитить песчаную полосу прибрежной территории.
В частности, напоминаем, что в Одессе запретили находиться на пляжах. Там на побережьях установлены таблички, сообщающие о минной опасности.
Какова ситуация в Одесской области: последние новости
- Сообщается, что в Одесской области начали проверку фортификационных сооружений у границы с непризнанным Приднестровьем. Глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что их должны подготовить к надлежащему состоянию.
- Из-за угрозы вторжения в Одесскую область в Измаильском районе ввели ряд ограничений для жителей. В частности, это коснулось рыбаков, охотников и частично фермеров.
- Враги 11 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава ОВА Максим Марченко. Он сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
- Наемники Кремля в четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман. Ударили крылатой ракетой. О звуках взрывов местные жители Одессы начали сообщать около 15:35.
- Напомним, что впервые россияне нанесли удар по мосту, который ведет из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, еще 26-го апреля. В результате удара был поврежден железнодорожный путь.
- Повторный удар по мосту через Днестровский лиман россияне нанесли 2 мая. А затем в тот же день российские войска в третий раз ударили по мосту в Одесской области.
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