Эти мины реагируют на пешеходов и могут сдетонировать от наступления. Поэтому жителям Южного запретили ходить по песку. Такую информацию сообщили в Южненском городском совете.

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Также отмечается, что предварительно на этих пляжах были установлены только противотанковые мины. Отныне к оборонительным мерам Одесской области добавили и противопехотные мины.

Это нужно для того, чтобы защитить песчаную полосу прибрежной территории.

В частности, напоминаем, что в Одессе запретили находиться на пляжах. Там на побережьях установлены таблички, сообщающие о минной опасности.

Какова ситуация в Одесской области: последние новости

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