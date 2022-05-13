Ці міни реагують на пішоходів та можуть здетонувати від наступу. Тому мешканцям Южного заборонили ходити по піску. Таку інформацію повідомили в Южненській міській раді.
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Також зазначається, що попередньо на них пляжах були встановлені лише протитанкові міни. Відтепер до оборонних заходів Одещини додали й протипіхотні міни.
Це потрібно для того, аби захистити піщану смугу прибережної території.
Зокрема, нагадуємо, що в Одесі заборонили перебувати на пляжах. Там на узбережжях встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.
Яка ситуація в Одеській обласні: останні новини
- Повідомляється, що на Одещині почали перевірку фортифікаційних споруд біля кордону з невизнаним Придністров'ям. Глава Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що їх мають підготувати до належного стану.
- Через загрозу вторгнення в Одеську область в Ізмаїльському районі ввели ряд обмежень для мешканців. Зокрема, це торкнулось рибалок, мисливців та частково фермерів.
- Вороги 11 травня вчергове завдали ракетного удару по Одещині. Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова ОВА Максим Марченко. Він повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу – немає.
- Найманці Кремля вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман. Вгатили крилатою ракетою. Про звуки вибухів місцеві жителі Одеси почали повідомляти близько 15:35.
- Нагадаємо, що вперше росіяни завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, ще 26-го квітня. Внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію.
- Повторний удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2 травня. А згодом того ж дня російські війська втретє вдарили по мосту на Одещині.
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