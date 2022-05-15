Враг обстрелял Львовскую область в районе 4:30 – 5:10 утра.

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Россияне обстреляли Львовскую область

Согласно данным Максима Козицкого, на 8 часов утра данных о пострадавших и погибших нет. В то же время, информацию о наличии и характере разрушений уточняют.

Важно! Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов еще может помочь врагу корректировать удар. Поэтому это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.

В воскресенье утром жители Львова слышали взрывы почти одновременно в нескольких районах города. Это происходило во время воздушной тревоги. Публикации об этом начали появляться после 5 утра. Об отбое тревоги сообщили ориентировочно в 5:20 утра. Что именно было причиной звуков в городе пока неизвестно.

Что известно о последнем обстреле Львовской области: