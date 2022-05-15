Они под обстрелами российского противника, потому что тот прорвался на территорию завода. Но даже несмотря на это, воины Украины мужественно защищают свои позиции. Впрочем, там есть немало раненых и нуждающихся в эвакуации. Сейчас все должны объединиться, чтобы помочь нашим ребятам.

Главное На Львовщине слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны

В Нью-Йорке прошла акция поддержки защитников Мариуполя

Так, на Манхэттене в центре Нью-Йорка состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на "Азовстали".

Сотни людей с украинской символикой и лозунгами вышли на Тайм Сквер, чтобы привлечь внимание США и международного сообщества к тяжелой ситуации в Мариуполе. Люди скандировали: "Мариуполь!", "Спасите защитников Азовстали", "Слава Мариуполю!".

Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе. То, что Россия делает там, открыло лицо российской власти на весь мир,

– сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

По его словам, именно благодаря общим усилиям украинцев в разных странах, мир видит, что там происходит. Он также в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в еще большем оружии, более жестких санкциях против России и активной финансовой поддержке.

Как прошла акция в Нью-Йорке / Фото Владимир Ильченко, Укринформ

Призыв Kalush Orchestra помочь "Азовстали": коротко

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении в Турине. Наши ребята получили 631 балл от судей и зрителей.

После исполнения песни Stefania в финале конкурса солист группы Олег Псюк обратился к миру с призывом освободить защитников Мариуполя с завода "Азовсталь", находящегося в окружении российских оккупантов.

Согласно правилам Евровидения, участникам запрещено открыто "политизировать" шоу, поэтому организаторы пытаются обходить войну в Украине.

Однако, к счастью, Kalush Orchestra не дисквалифицировали, поскольку организаторы считают, что заявление Псюка носило гуманитарный, а не политический характер. К тому же лидер группы Псюк заявил, что для него этот вопрос был важнее, чем дисквалификация, поэтому он не мог позволить себе упустить шанс призвать весь мир к помощи.

Кроме того, за день до второго полуфинала ребята опубликовали в своем инстаграме фото раненых бойцов "Азовстали" с призывом организовать процедуру экстракции.

Директор группы рассказал, что Kalush Orchestra столкнулись с политической цензурой на конкурсе. Сначала их номер имел четкий месседж по войне в Украине. Однако его запретили, ссылаясь на политизацию.

Смотрите также: "Евровидение будет в украинском Севастополе": Овдиенко о победе Украины: видео