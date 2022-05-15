Вони під обстрілами російського противника, адже той прорвався на територію заводу. Але, навіть попри це, воїни України мужньо боронять свої позиції. Втім, там є чимало поранених, й тих, що потребують евакуації. Тож зараз всі повинні об'єднатися, щоб допомогти нашим хлопцям.
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У Нью-Йорку відбулася акція підтримки захисників Маріуполя
Так, на Мангеттені у центрі Нью-Йорка відбулася акція підтримки захисників Маріуполя, які продовжують боротьбу на "Азовсталі".
Сотні людей з українською символікою та гаслами вийшли на Тайм Сквер, щоб привернути увагу США та міжнародної спільноти до важкої ситуації в Маріуполі. Люди скандували: "Маріуполь!", "Врятуйте захисників Азовсталі", "Слава Маріуполю!".
Українська громада докладає всіх зусиль, аби привернути увагу світової громадськості до захисників нашої демократії в місті Маріуполі. Те, що Росія робить там, відкрило обличчя російської влади для всього світ,
– сказав генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.
За його словами, саме завдяки спільним зусиллям українців у різних країнах світ бачить, що там відбувається. Він також вкотре нагадав, що Україна потребує ще більше зброї, жорсткіших санкцій проти Росії та активної фінансової підтримки.
Як відбулася акція у Нью-Йорку / Фото Володимир Ільченко, Укрінформ
Заклик Kalush Orchestra допомогти "Азовсталі": коротко
- Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у Турині. Наші хлопці отримали 631 бал від суддів та глядачів.
- Після виконання пісні Stefania у фіналі конкурсу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом визволити захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь", який перебуває в оточенні російських окупантів.
- Згідно з правилами Євробачення, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому організатори намагаються оминати війну в Україні.
- Однак, на щастя, Kalush Orchestra не дискваліфікували, позаяк організатори вважають, що заява Псюка мала гуманітарний, а не політичний характер. До того ж лідер гурту Псюк заявив, що для нього це питання було важливіше, ніж дискваліфікація, тому він не міг дозволити собі втратити шанс закликати весь світ до допомоги.
- Окрім цього, за день до другого півфіналу хлопці опублікували у своєму інстаграмі фото поранених бійців "Азовсталі" із закликом організувати процедуру екстракції.
- Директор гурту розповів, що Kalush Orchestra таки стикнулися з політичною цензурою на конкурсі. Спочатку їхній номер мав чіткий меседж щодо війни в Україні. Проте його заборонили, посилаючись на політизацію.