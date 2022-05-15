Вони під обстрілами російського противника, адже той прорвався на територію заводу. Але, навіть попри це, воїни України мужньо боронять свої позиції. Втім, там є чимало поранених, й тих, що потребують евакуації. Тож зараз всі повинні об'єднатися, щоб допомогти нашим хлопцям.

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У Нью-Йорку відбулася акція підтримки захисників Маріуполя

Так, на Мангеттені у центрі Нью-Йорка відбулася акція підтримки захисників Маріуполя, які продовжують боротьбу на "Азовсталі".

Сотні людей з українською символікою та гаслами вийшли на Тайм Сквер, щоб привернути увагу США та міжнародної спільноти до важкої ситуації в Маріуполі. Люди скандували: "Маріуполь!", "Врятуйте захисників Азовсталі", "Слава Маріуполю!".

Українська громада докладає всіх зусиль, аби привернути увагу світової громадськості до захисників нашої демократії в місті Маріуполі. Те, що Росія робить там, відкрило обличчя російської влади для всього світ,

– сказав генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

За його словами, саме завдяки спільним зусиллям українців у різних країнах світ бачить, що там відбувається. Він також вкотре нагадав, що Україна потребує ще більше зброї, жорсткіших санкцій проти Росії та активної фінансової підтримки.

Як відбулася акція у Нью-Йорку / Фото Володимир Ільченко, Укрінформ

Заклик Kalush Orchestra допомогти "Азовсталі": коротко

Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у Турині. Наші хлопці отримали 631 бал від суддів та глядачів.

Після виконання пісні Stefania у фіналі конкурсу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом визволити захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь", який перебуває в оточенні російських окупантів.

Згідно з правилами Євробачення, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому організатори намагаються оминати війну в Україні.

Однак, на щастя, Kalush Orchestra не дискваліфікували, позаяк організатори вважають, що заява Псюка мала гуманітарний, а не політичний характер. До того ж лідер гурту Псюк заявив, що для нього це питання було важливіше, ніж дискваліфікація, тому він не міг дозволити собі втратити шанс закликати весь світ до допомоги.

Окрім цього, за день до другого півфіналу хлопці опублікували у своєму інстаграмі фото поранених бійців "Азовсталі" із закликом організувати процедуру екстракції.

Директор гурту розповів, що Kalush Orchestra таки стикнулися з політичною цензурою на конкурсі. Спочатку їхній номер мав чіткий меседж щодо війни в Україні. Проте його заборонили, посилаючись на політизацію.

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