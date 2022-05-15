Псюк розповів про причини свого вчинку під час пресконференції після перемоги на Євробаченні, повідомляє 24 канал. Також репер закликав європейську пресу не мовчати про ситуацію в українському Маріуполі.

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Порятунок Маріуполя – важливіший за дискваліфікацію

Псюк зауважив, що ситуація на "Азовсталі" у Маріуполі – це велика біда нашої країни.

"Це остання блокада, понад 1000 людей оточили, вони не можуть ніяк вийти. І просимо втрутитися третю країну, щоб допомогти їм вийти. Тут багато преси, якщо ви говорите про це, то це нам допоможе", – додав репер.

Він закликав європейців звертатися до своєї влади, адже інформація також може допомогти. Псюк наголосив, що порятунок захисників Маріуполя – дуже важливий для України.

Для мене це питання важливіше, ніж дискваліфікація. Такий шанс я б не дозволив собі втратити. Сподіваюся, що хоча б одна людина звернула на це увагу, що це хоч якось нам допоможе,

– підсумував лідер Kalush Orchestra.

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