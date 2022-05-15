Деякі політики написали свої твіти українською, повідомляє 24 канал. Так, вони вчергове висловили свою беззаперечну підтримку нашої держави.
До теми Переможець Євробачення-2022: біографія Kalush Orchestra
Світові лідери привітали Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Kalush Orchestra здобули перемогу на Євробаченні-2022 у Турині. Загалом від суддів та глядачів українці отримали 631 бал. Європейські політики одразу ж привітали наших хлопців з цією радісною подією.
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