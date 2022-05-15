Публікація глави держави з'явилася майже одразу після того, як стало відомо про перемогу. Тобто на початку доби 15 травня.

Зауважте Наступних ми переможемо орків: перша реакція Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

Що саме було в цьому дописі

Передусім президент подякував учасникам гурту. Адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023.

Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь,

– написав президент.

Також він висловив ще одну важливу думку. Володимир Зеленський підкреслив: впевнений, що не за горами й наш переможний акорд у битві з ворогом.

Він говорив про конкурс напередодні

У своєму зверненні в цей день глава держави теж говорив про пісенний конкурс. Він закликав усіх підтримувати гурт, оскільки зараз нам потрібні будь-які перемоги.

Невдовзі з'явилася й відповідь учасників колективу. Вони подякували за висловлену підтримку від лідера країни. Також сказали, що роблять усе для перемоги.

Зеленський закликав голосувати за Kalush Orchestra: дивіться відео