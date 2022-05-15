Публікація глави держави з'явилася майже одразу після того, як стало відомо про перемогу. Тобто на початку доби 15 травня.
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Що саме було в цьому дописі
Передусім президент подякував учасникам гурту. Адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023.
Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь,
– написав президент.
Також він висловив ще одну важливу думку. Володимир Зеленський підкреслив: впевнений, що не за горами й наш переможний акорд у битві з ворогом.
Він говорив про конкурс напередодні
У своєму зверненні в цей день глава держави теж говорив про пісенний конкурс. Він закликав усіх підтримувати гурт, оскільки зараз нам потрібні будь-які перемоги.
Невдовзі з'явилася й відповідь учасників колективу. Вони подякували за висловлену підтримку від лідера країни. Також сказали, що роблять усе для перемоги.
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