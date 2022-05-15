Публикация главы государства появилась сразу после того, как стало известно о победе. То есть, в начале суток 15 мая.

Заметьте Следующих мы победим орков: первая реакция Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Что именно было в этом сообщении

Прежде всего, президент поблагодарил участников группы. Теперь же Украина станет страной, где пройдет Евровидение-2023.

Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь,

– написал президент.

Также он высказал еще одно важное мнение. Владимир Зеленский подчеркнул: уверен, что не за горами наш победный аккорд в битве с врагом.