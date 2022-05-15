Любая победа очень важна, – Зеленский поддержал Kalush Orchestra

Видеообращение к представителям Украины на Евбровидении-2022 Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в инстаграме.

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Да, это не война. Тем не менее, для нас сегодня любая победа очень важна, поэтому болеем за наших,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский поддержал Kalush Orchestra перед финалом: смотрите видео



В свою очередь, украинские музыканты поблагодарили лидера нашего государства за поддержку и ободряющие слова. Kalush Orchestra пообещали президенту сделать для победы все возможное.

"Спасибо! Вы большой пример для нас, нации и мира! Равняемся на вас и сделаем все для победы Украины", – ответили участники группы в инстаграмме.